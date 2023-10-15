Москвич в маске попытался украсть деньги из банкомата и попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовала столичная прокуратура.

По информации ведомства, молодой человек надел на лицо медицинскую маску, закрыл голову капюшоном и надел перчатки. После этого он зашел в помещение банка на 5-й Нововатутинской улице и попытался украсть из банкомата деньги.

Похитить наличные злоумышленник не смог и скрылся с места преступления. Вскоре подозреваемый был задержан и признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу».

Ранее двое мужчин вывезли банкомат из подмосковного ТЦ на тележке.