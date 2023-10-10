18:17, 10 октября 2023
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Двое мужчин вывезли банкомат из подмосковного ТЦ на тележке
Мужчины вывезли банкомат с двумя миллионами рублей из ТЦ «Бриз» в Истре.
Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com
Банкомат с двумя миллионами рублей вывезли на тележке из торгового центра «Бриз» в подмосковном городе Истра двое мужчин, сообщает SHOT. Сотрудники службы безопасности ТЦ обнаружили пропажу лишь спустя 13 часов.
По информации канала, не скрывающие своих лиц воры свободно зашли в ТЦ после окончания его работы — около 22:30. По неизвестной причине входная дверь была открыта. Мужчины погрузили банкомат в тележку и спокойно выкатили его из здания.
Пропажу обнаружили лишь в обеденные часы следующего дня. Воров ищут. Есть предположение, что они несовершеннолетние.
Ранее мужчина попытался вскрыть молотком банкомат, в котором находилось 2,5 миллиона рублей, и попал на видео.