Двое мужчин вывезли банкомат из подмосковного ТЦ на тележке

Банкомат с двумя миллионами рублей вывезли на тележке из торгового центра «Бриз» в подмосковном городе Истра двое мужчин, сообщает SHOT. Сотрудники службы безопасности ТЦ обнаружили пропажу лишь спустя 13 часов.

По информации канала, не скрывающие своих лиц воры свободно зашли в ТЦ после окончания его работы — около 22:30. По неизвестной причине входная дверь была открыта. Мужчины погрузили банкомат в тележку и спокойно выкатили его из здания.