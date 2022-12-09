Москвич в одних шортах пробежал по улицам Москвы и попал на видео

«Как холодно от этих красных труселей», «Любовник убегает», «Это я бегу в "Красное и Белое" в 21:55», «Голый он, а холодно мне», «Дед Мороз нашего времени, почти без штанов остался», — прокомментировали подписчики канала.

Некоторые пользователи предположили, что молодой человек просто проиграл спор. Другие юзеры отметили правильную технику бега и предположили, что спортсмен просто предпочитает бегать в таком виде.

Ранее босой мужчина без штанов пробежался по заснеженным улицам Москвы и попал на фото.