Москвич воспользовался банковской картой работодателя и был задержан

Администратор развлекательного заведения в Москве воспользовался банковской картой работодателя и потратил более миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

В полицию обратился владелец заведения на Дмитровском шоссе, сообщив о подозрительных операциях с его счетом. «При получении выписки гражданин обнаружил списание суммы в размере более 1 миллиона рублей с карты, которая использовалась для хозяйственных нужд и хранилась на рабочем месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики по горячим следам задержали подозреваемого — 21-летнего местного жителя, работавшего в организации заявителя администратором. Выяснилось, что злоумышленник вечером взял карту руководителя, утром приобрел в магазине технику и обналичил средства, а затем перевел 850 тысяч на подконтрольный счет. Часть похищенной суммы он потратил на азартные игры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. На большую часть украденных денег, находящихся на счету подозреваемого, по ходатайству следователя наложен арест.

В сентябре сообщалось, что водитель автобуса, курсирующего по востоку Москвы, обворовал пассажирку, забывшую в транспорте сумку. Потерпевшая заявила, что у нее украли 200 тысяч рублей, украшения и документы.