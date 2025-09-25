Москвич заколол отверткой «жену на час» и поджег квартиру

Москвич избил женщину, «используя различные предметы в качестве орудия, в том числе отвертку», затем поджег квартиру, в которой та находилась, и ушел, заперев дверь. Инцидент произошел в одном из домов на Валдайском проезде 21 сентября. Подробности сообщило столичное Управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Как рассказали в СК, соседи москвича вызвали пожарных. Пострадавшую вынесли из горящей квартиры и доставили в больницу, однако несмотря на усилия врачей, травмы оказались не совместимы с жизнью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан.

По информации Mash, жертвой стала 30-летняя «жена на час», которую вызвал москвич. Однако женщина отказалась убираться в квартире из-за завалов мусора. На этой почве между ними произошел конфликт.

Ранее на северо-востоке Москвы, в районе Свиблово мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки.