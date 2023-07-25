Москвич зарезал подчиненного и выбросил тело с 11-го этажа

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Сталеваров сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, тело 36-летнего мужчины со множеством ножевых ранений было найдено недалеко от жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Задержанного допрашивают.

Как сообщает Telegram-канал MK.RU, подозреваемый работает директором небольшого автосалона в Москве. По предварительным данным, вечером 24 июля он зарезал подчиненного у себя в квартире , а затем выбросил тело с 11-го этажа.

Ранее тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажки в Москве.