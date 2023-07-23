15:24, 23 июля 2023
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Тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажки в Москве
Тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажного дома в Новой Москве.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Тело 15-летней девочки нашли у многоэтажного дома в районе Коммунарка в Новой Москве около 21:00 в субботу, 22 июля, сообщает MK.RU.
Известно, что через несколько дней школьнице должно было исполнится 16 лет. Эксперты сообщили, что характер травм позволил предположить, что подросток покончила с собой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее тело жены автора хита «Рюмка водки на столе», исполнителя Жеки нашли у московской многоэтажки. Предположительно, женщина покончила с собой.