Тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажки в Москве

Тело 15-летней девочки нашли у многоэтажного дома в районе Коммунарка в Новой Москве около 21:00 в субботу, 22 июля, сообщает MK.RU.

Известно, что через несколько дней школьнице должно было исполнится 16 лет. Эксперты сообщили, что характер травм позволил предположить, что подросток покончила с собой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее тело жены автора хита «Рюмка водки на столе», исполнителя Жеки нашли у московской многоэтажки. Предположительно, женщина покончила с собой.