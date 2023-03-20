Москвич в ходе ссоры зарезал своего знакомого. 23-летний молодой человек скончался в квартире на юге столицы, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Как сообщает ведомство, происшествие случилось в ночь на воскресенье, 19 марта, в квартире жилого дома на Днепропетровской улице. Правоохранители задержали нападавшего, его обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ.

В настоящее время с фигурантом преступления проводят следственные действия. В ближайшее время его заключат под стражу.

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