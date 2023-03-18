Блогера-сыроеда задержали по подозрению в истязаниях его умершего ребенка

Блогера-сыроеда Максима Лютого, чей месячный сын умер от истощения и пневмонии, задержали в Сочи. Его подозревают в истязаниях младенца, сообщает Mash.

По данным источника, блогер мог заморить голодом своего ребенка, так как специально отбирал его у жены и несколько раз оставлял без еды на целый день. Сообщается, что Следственный комитет РФ будет ходатайствовать о заключении Лютого под стражу.

16 марта задержали жену Лютого Оксану Миронову. Ее подозревает в причинении смерти по неосторожности. Она не ставила ребенка на учет в поликлинике и не показывала его врачам.

Ранее сообщалось, что ребенок был рожден в домашних условиях, а акушером выступил сам Лютый. Родители решили обратиться за медицинской помощью только тогда, когда малышу стало совсем плохо, однако его не успели довезти до медучреждения -- ребенок скончался в машине скорой.