Москвич застрелил поселившихся под его окнами лисят

Лисят, поселившихся на территории бывшего детского сада в районе Теплый Стан, застрелил из окна житель стоящего рядом дома. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на местных жителей.

Мужчина убил двух лисят из шестерых. По данным источника, животные были полностью привиты и выпущены из питомника. Личность стрелка пока не установлена.

Ранее в сети опубликовали видео с животными, гуляющими по двору бывшего детского сада на улице Бакулева.