Москвича арестовали за секс на Котельнической набережной

Москвича отправили в спецприемник на десять суток за интимную связь на Котельнической набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

При этом отмечается, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На суде житель Москвы раскаялся, в настоящее время он отбывает наказание.

Ранее в Подольске пожаловались на мешающих жителям спать «секс-гиганта и симулянтку». В подъезде одного из домов появилось объявление с просьбой прекратить громкие половые игры. В обращении подчеркивалось, что дети воспринимают крики девушки не как стоны, а призывы о помощи.