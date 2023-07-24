Москвича обманули на 45 миллионов рублей при обмене валюты

Мошенники обманули бизнесмена на 45 миллионов рублей при обмене валют в столице. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, 34-летний предприниматель продал квартиру в Москве, а вырученные от продажи деньги собирался обменять на доллары. Мужчина встретился с так называемым контрагентом, который обещал ему обменять рубли на 500 тысяч долларов.

После сделки москвич обнаружил, что все доллары оказались фальшивыми. По факту назначена проверка. Известно, что преступник скрылся на автомобиле BMW, машина объявлена в розыск.

Ранее стало известно, что из багажника машины московского банкира украли шесть миллионов рублей.