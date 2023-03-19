Москвича осудили на 2,5 года тюрьмы на Сейшелах из-за гибели его ребенка

Москвича осудили на Сейшелах на 2,5 года тюрьмы из-за гибели его ребенка. Супруги с маленьким сыном прилетели на Сейшельские острова на двухнедельный отдых, пишет Baza.

Стало известно, что родители оставили ребенка на полтора часа без присмотра в закрытой машине, чтобы сходить в спортзал. На улице в тот день было около 30 градусов жары.

Подойдя к машине после посещения спортзала, москвичка обнаружила своего ребенка мертвым. Она попросила вызвать скорую помощь, но прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь малышу. Экспертиза показала, что причиной смерти стала гипертермия, отек головного мозга и легких. Смерть признали насильственной.

Отца ребенка осудили на 2,5 года тюрьмы, мать оставили на свободе. Сейчас женщина пытается помочь супругу, семья обратилась в МИД.

Ранее сообщалось, что блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер от истощения и пневмонии в Сочи, задержали полицейские.