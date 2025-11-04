Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе в конце года

В связи с празднованием Дня народного единства во вторник, 4 ноября, в последний месяц осени россияне будут работать три дня: со среды по пятницу. Еще одна короткая рабочая неделя ожидает граждан в конце года. Об этом напоминает «Мослента», ссылаясь на данные производственного календаря, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.

Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной. Она начнется с понедельника, 29 декабря, и продлится до вторника, 30 декабря.

Новогодние каникулы стартуют со среды, 31 декабря, и продолжатся 12 дней — до 11 января 2026 года.

Ранее москвичам объяснили, что почти 12-дневные выходные в честь Нового года стали возможны из-за переноса праздничных нерабочих дней 3 и 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье. Их было решено перенести на 31 декабря и 9 января.