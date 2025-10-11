Москвичам назвали лучшие направления для спонтанных недорогих путешествий

Пять идей спонтанных и недорогих путешествий назвал москвичам в беседе с «Мослентой» travel-эксперт Тариел Гажиенко. Для начала он посоветовал присмотреться к Калининграду, отметив, что это уникальное место с богатой историей.

Сейчас, по его словам, можно найти билеты в этот город из Москвы или Санкт-Петербурга за 8-10 тысяч рублей в обе стороны. Посмотреть в Калининграде он советует Кафедральный собор и Музей янтаря. Город также славится своими уютными кафе, где можно попробовать местные блюда и насладиться атмосферой. Тогда отсюда можно на электричке доехать до Курской косы — уникального природного объекта.

Следующим вариантом Гажиенко называет Армению. Приехав в Ереван, он советует посетить знаменитые восемь монастырей, которые расположены в окрестностях столицы. Каждый из них уникален и рассказывает свою историю.

Далее идет столица Турции — Стамбул. Лететь сюда сравнительно недалеко, визы не нужны, а в самом городе найти отель можно на любой бюджет. К посещению он рекомендует знаменитую Голубую мечеть и район Балат с его разноцветными домиками.

Замыкают список Тбилиси в Грузии и Казахстан. В первом случае, отмечает он, есть прямые рейсы из крупных городов России. В грузинской столице следует сходить в местные бани, а также насладиться кухней. Что касается Казахстана, то для знакомства лучше выбрать Алматы.