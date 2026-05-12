Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева рассказала москвичам о сфере деятельности с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она сообщила, что указанную сумму могут получать няни со знанием иностранных языков.

По ее словам, в базе центра открыто около тысячи вакансий для нянь и гувернанток со средним доходом 190 тысяч рублей и максимальным — 280 тысяч рублей. Однако зарплаты специалистов со знанием китайского, английского или французского языков значительно выше — от 250 до 550 тысяч рублей ежемесячно.

«Например, одной московской семье требуется няня — носитель китайского языка, которая будет общаться с ребенком только на китайском», — рассказала Васильева, отметив, что в Москве специалисты по работе с детьми и знанием языков всегда востребованы.

Специалистка рассказала, что чаще всего гувернанткам и няням предлагают работу с проживанием, либо вахтовым методом, а также нередко берут в заграничные поездки.

