Москвичам назвали самые полезные осенние овощи

Осенью свой рацион лучше всего разнообразить тыквой, свеклой и капустой. О самых полезных овощах в сезон простуд и дождей рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова, передает «Газета.Ru».

Она напомнила, что при низкой калорийности (22 килокалории на 100 граммов) тыква считается кладезем витамина А, который нужен для поддержания иммунитета. Ее употребление положительно влияет на зрение и состояние гормональной системы, заметила специалист.

Второе место по пользе в осеннем меню диетолог отдала свекле. «Главная ценность свеклы — это антоцианы, вещества, придающие ей насыщенный бордовый оттенок. Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами», — рассказала Устинова.

Третью строчку в списке самых полезных осенних овощей занимает белокочанная капуста. Ее добавление в салат позволит восполнить суточную норму витамина C. Кроме того, капуста снижает риск развития рака молочной железы у женщин, а также овощ содержит в себе витамин U — редкий элемент, который заживляет слизистые оболочки и снижает риск возникновения язвы.

