Москвичам назвали способ защититься от мошенников во время отпуска

Мошенники могут использовать фото, которые москвичи публикуют в социальных сетях во время отпуска. Способ защититься от злоумышленников назвала основатель компании Unisimka в интервью «Газете.Ru».

«Один из самых недооцененных рисков — собственные публикации. Вы показываете, где живете прямо сейчас и сообщаете, что квартира дома пустует. Эта информация может использоваться злоумышленниками не только для краж и мошенничества, но и для манипуляций вашими близкими, чтобы заставить перевести деньги или получить доступ к вашему имуществу», — сообщила эксперт.

Она посоветовала отключать службы определения местоположения, избегать демонстрации документов и билетов на фото, а также настраивать приватность аккаунтов. По ее словам, лучше всего публиковать фотографии с отпуска только после возвращения домой.

