Москвичам посоветовали есть крапиву

Крапиву можно добавлять в блюда из-за ее полезных свойств. Как рассказала врач-гастроэнтеролог больницы им. Баумана Кристина Легкова, растение содержит необходимые организму вещества — витамины A, C, K, группы B. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Медик обратила внимание москвичей на то, что крапива улучшает свертываемость крови благодаря витамину K, обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также помогает при профилактике анемии за счет железа и витамина C.

Перед употреблением крапиву необходимо обработать и нейтрализовать жжение. Для этого ее ошпаривают кипятком, добавляют в супы, горячие блюда, а также используют в смузи в переработанном виде, сушат и заваривают как чай.

При этом Легкова отметила, что в некоторых случаях от крапивы все же стоит воздержаться. Это относится к людям с сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, новообразованиями и нарушенной работой почек и желчевыводящей системы.

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