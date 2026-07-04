В Москве борьба с борщевиком обернулась для мужчины госпитализацией

Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли мужчину, который был госпитализирован с серьезными ожогами после самостоятельной борьбы с борщевиком. Об этом сообщили в Telegram-канале московского департамента здравоохранения.

Мужчина решил вырвать опасное растение, не используя при этом никакой защитной одежды. В итоге он получил обширные ожоги рук, шеи и тела. За помощью ему срочно пришлось обратиться к медикам.

Лечение проводилось совместно специалистами токсикологического и ожогового отделений.

Врачи обработали пострадавшему ожоги, а также сделали детоксикацию, чтобы очистить организм от токсического воздействия сока растения.

После нескольких перевязок, контроля заживления и предотвращения осложнений, пациента выписали в хорошем состоянии.

Ранее врачи Склифа рассказали о безумных экспериментах своих пациентов с ядами.