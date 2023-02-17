Москвичам предложили попробовать «облачный кофе» и поучаствовать в розыгрыше

Сеть specialty-кофеен «Черный» совместно с VK Cloud запускают акцию в московских кофейнях. С 17 февраля все желающие смогут попробовать новый авторский напиток — «облачный кофе» — и поучаствовать в розыгрыше кофейных абонементов. Об этом «Мосленте» рассказали организаторы акции.

«С 17 по 28 февраля в меню кофейни появится облачный кофе: это твист на раф-кофе с авторским сиропом из груши и съедобным украшением из сахарной ваты. Рецепт разработал шеф-бариста "Черного" специально для коллаборации с VK Cloud», — говорится в пресс-релизе.

350 и 450 миллилитров обойдутся клиентам в 360 и 390 рублей соответственно. Его будут подавать в тематических «облачных» стаканчиках.

Заказчики облачного кофе смогут поучаствовать в розыгрыше абонементов на напитки. Для этого нужно будет пройти тест на официальной странице VK Cloud ВКонтакте. Среди правильно ответивших на вопросы викторины разыграют 10 абонементов на пять чашек облачного кофе в сети кофеен.

Попробовать авторский кофе можно по адресам: улица Льва Толстого, дом 20 (метро «Парк культуры»); Ленинградский проспект, дом 70 (метро «Сокол»).

Ранее о разработке алгоритма для анализа медиаконтента и запуске новой ленты рекомендаций сообщили «Мосленте» представители социальной сети «ВКонтакте».