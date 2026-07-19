Москвичам раскрыли способ справиться с жаждой мести

Семейный психолог Виктор Решетов рассказал москвичам, почему у человека появляется желание отомстить бывшему партнеру. Его цитирует РИАМО.

По его словам, месть рождается там, где есть чувство несправедливости и бессилия — психика ищет способ вернуть контроль, восстановить попранное достоинство. Кажется, что если причинить боль в ответ, то станет легче, однако это иллюзия: месть не лечит боль, а консервирует. В результате человек остается привязанным к обидчику, продолжая тратить на него энергию.

Первое, что нужно сделать — разрешить себе злиться, но не действовать. Можно излить чувства на бумаге, выговориться близким, сходить в спортзал, но не писать гадости и не начинать войну. Со временем острота спадет, а вот последствия импульсивной мести останутся надолго.

Второе — перевести фокус с обидчика на себя, задав самому себе вопрос: «что мне нужно, чтобы мне самому стало легче». Третий шаг — дать себе время. Боль не проходит по щелчку, но она проходит.

«И самая простая, вечная истина, которую многие забывают: лучшая месть — это спокойная, наполненная жизнь без этого человека. Не назло ему, а ради себя. Займитесь собой, своим здоровьем, своими мечтами. Когда вы искренне счастливы, мстить становится некому и незачем. Отпустить — не значит проиграть. Отпустить — значит наконец-то освободить руки для чего-то хорошего», — заключил эксперт.

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