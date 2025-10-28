Психолог назвала худшие действия для борьбы с тревогой

Обычно к тревожному приступу приводят негативные мысли. Нередко причиной тревожности становится негативный опыт. Травматичные переживания в прошлом возрождаются и могут проявляться в гиперболизированной форме.

При этом специалист отмечает, что испытывать тревогу периодически нормально, однако важно научиться правильно на нее реагировать. Проблемой она становится, когда человек уже не в силах справиться с ней самостоятельно. При такой ситуации частые эпизоды приводят к хроническому состоянию.