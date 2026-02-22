Москвичам указали на недостаток одного витамина к концу зимы

Весной у многих людей возникает дефицит витаминов, особенно витамина С, который организм активно расходует зимой. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент Балтийского федерального университета имени Иммануил Кант Андрей Тарасов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в переходный период от зимы к весне организм испытывает нехватку микронутриентов, что может проявляться усталостью, снижением иммунитета и ухудшением самочувствия. Врач отметил, что восполнить дефицит можно с помощью простых продуктов.

Он напомнил, что витамин С содержится не только в цитрусовых, но и в доступных овощах. Особенно много его в капусте.

«Очень много его в капусте. В 150 граммах капусты — квашеной или свежей, вполне суточную дозу можно получить витамина С. <…> Обычная дешевая капуста», — подчеркнул Тарасов.

Также специалист советует обратить внимание на ферментированные продукты, которые помогают поддерживать иммунитет и работу кишечника. При этом он предупредил, что лимон не стоит добавлять в горячие напитки, так как при высокой температуре витамин разрушается.

Эксперт отметил, что весной особенно важно разнообразить рацион, чтобы снизить риск сезонных заболеваний и быстрее восстановить силы после зимы.

Ранее врачи перечислили провоцирующие постоянную усталость привычки.