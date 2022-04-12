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Москвичей предупредили о рисках при встрече с черной курицей

Москвичей предупредили о рисках при встрече с черной курицей
Фото: страница «Планета Кунцево» во «ВКонтакте»

В группе «ВКонтакте» «Планета Кунцево» опубликовали фото, на котором изображена курица, обитательница одного из столичных дворов этого района. Москвич в комментариях предупредил соседей о рисках при встрече с птицей черной масти.

Фолловер сообщества отметил, что черных куриц обычно используют колдуны в своих ритуалах. По словам мужчины, маги привозят птицу в определенное место, выпускают ее, и первый человек, который возьмет ее в руки, обречет себя на несчастья и болезни. «Если к ней подойти с иконой или крестом — она будет кудахтать и рваться прочь», — добавил пользователь.

В ответ на это подписчики с юмором предположили, что, вероятно, если с крестом подойти к белой курице, она молча попросится на руки сама. Кроме того, в комментариях пошутили, что птица наверняка просто сбежала из местной сети быстрого питания, где закуски готовят в основном из куриного филе. Однако позже в комментарии пришел хозяин пернатой и заявил, что это его птица и гуляет она под присмотром.

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