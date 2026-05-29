Москвичей предупредили о мошеннических рассылках от имени якобы портала mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Жителям столицы приходят письма о подозрительной попытке входа в личный кабинет, в которых злоумышленники требуют срочно позвонить по указанному номеру в «службу безопасности».

Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина предупредила, что мошенники стремятся создать видимость официального письма, чтобы ввести граждан в заблуждение. Перезванивать по номеру телефона нельзя, подчеркнула она.

Аферисты пытаются получить доступ к личным данным и входу в онлайн-банки. Все вопросы, связанные с аккаунтом, следует решать через официальную службу поддержки портала, напомнила эксперт.

