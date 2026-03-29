Москвичей предупредили о наказании за приготовление шашлыка во дворах

За приготовление шашлыка во дворе, на детской площадке или балконе москвичам грозит штраф. Об этом напомнил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин в беседе с ТАСС.

«Жарить шашлыки в городе можно только на специально оборудованных площадках с соответствующими табличками. Самостоятельно разжигать костер или ставить мангал на детской площадке, вблизи жилых домов и в других местах, не предусмотренных для разведения огня, запрещено», — указал он.

За розжиг огня в не предназначенных для этого местах горожанам грозит штраф от пяти тысяч рублей, напомнил депутат. При этом в случае нанесения ущерба чужому имуществу или вреда здоровью человека легкой или средней степени тяжести сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей.

