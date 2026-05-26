Москвичей предупредили о появлении лжесотрудников городских поликлиник

Жителей Москвы предупредили об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться к врачу или на обследование. Об этом сообщили на официальном сайте Мэра и Правительства столицы.

Кроме того, злоумышленники звонят от имени страховых компаний и могут также представляться сотрудниками единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Они приглашают граждан якобы на диспансеризацию или же говорят о необходимости оформить медицинский полис дистанционно, а после просят назвать код из смс для записи.

«Важно понимать, что ни одна государственная или частная медицинская организация не будет требовать от вас передачи конфиденциальной информации или кодов из СМС по телефону или через мессенджеры. Такие действия просто не предусмотрены регламентами работы этих учреждений», -- подчеркнула Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий.

Гражданам, которым поступил звонок и лжесотрудник поликлиники или страховой компании на том конце провода требует срочных действий, надо незамедлительно прервать разговор.

