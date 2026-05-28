Опубликовано 28 мая 2026, 07:171 мин.
Москвичей предупредили о самом длинном рабочем лете за три года
В 2026 году москвичей ждет 65 рабочих летних дней.
В 2026 году жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. Об этом пишет РИА Новости.
Так, при пятидневной рабочей неделей с выходными в субботу и воскресенье россиян предстоит отработать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.
Глава департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева отметила, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. Так, в 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63, а в 2024 году — отдыхали 28 дней, а трудились 64.
Самым загруженным месяцем станет июль, когда будет 23 рабочих дня при восьми выходных.
