Москвичей предупредили о самом длинном рабочем лете за три года

В 2026 году жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. Об этом пишет РИА Новости.

Так, при пятидневной рабочей неделей с выходными в субботу и воскресенье россиян предстоит отработать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.

Глава департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева отметила, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. Так, в 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63, а в 2024 году — отдыхали 28 дней, а трудились 64.

Самым загруженным месяцем станет июль, когда будет 23 рабочих дня при восьми выходных.

