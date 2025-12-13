Москвичей предупредили об опасности блюд с новогоднего стола для детей

Детский желудочно-кишечный тракт крайне чувствителен к пище, так что жирные блюда и майонезные салаты с новогоднего стола могут навредить здоровью ребенка. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева.

По ее словам, несформировавшаяся до конца пищеварительная система ребенка может не справиться с переработкой тяжелых жиров, копченых продуктов и острых соусов.

«Поэтому любая проба "со взрослого стола" — салат с майонезом, колбаса, жареная котлета — становится колоссальным ударом по системе и может привести к многодневному расстройству стула и сильным болям в животе», — предостерегла врач.

Гуреева добавила, что в случае отравления ребенка нужно как можно скорее показать врачу, который сможет точно установить причину недомогания.

Ранее выяснилось, что туры на Новый год за границу оказались дешевле отдыха в отелях под Москвой. Для сравнения выбрали период новогодних праздников с 28 декабря по 4 января.