Звезда сериала «Актрисы» призвала занести москвичек в Красную книгу

Занести москвичек в Красную книгу призвала в интервью «Мосленте» звезда сериала «Актрисы», актриса театра и кино Елена Николаева.

По ее словам, коренных жительниц столицы осталось очень мало. При этом она уточнила, что это совсем не значит, что новые москвички — это плохо. Именно в совмещении старого и нового, по мнению артистки, и заключается особенность Москвы.

Ранее россияне сравнили моду советских и современных москвичек. «Женственность уничтожена удобством», — описал современную моду один из юзеров.