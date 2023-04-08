Звезда в городе
00:01, 08 апреля 2023
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«Москвичек пора занести в Красную книгу». Звезда сериала «Актрисы» — о себе, исчезающих москвичках и Федоре Бондарчуке

Вот уже пару недель «Актрисы» Федора Бондарчука являются одним из самых популярных отечественных сериалов. Актриса Елена Николаева играет в нем одну из главных ролей — Алену. А еще она играет в Театре Наций, в котором задействована в 16 спектаклях. О том, как она попала в сериал «Актрисы», как ведет себя на съемочной площадке Бондарчук, можно ли назвать современных актеров приспособленцами и что она думает о нынешних жителях столицы, Елена Николаева рассказала «Мосленте».

«Москвичек пора занести в Красную книгу». Звезда сериала «Актрисы» — о себе, исчезающих москвичках и Федоре Бондарчуке
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об «Актрисах» и семье

Вы сразу же пробовались на роль Алены или были другие варианты?

Вариантов не было. Я сразу же пробовалась на роль Алены, причем сперва были самопробы, а потом уже меня пригласили на пробы с режиссером.

Судя по вашей биографии, Алена — ваш антипод. Она из тех актрис, для которых карьера стоит на первом месте. Вам легче играть героинь, похожих на вас, или противоположностей?

«Москвичек пора занести в Красную книгу». Звезда сериала «Актрисы» — о себе, исчезающих москвичках и Федоре Бондарчуке

Фото: предоставлено героиней материала

Всегда интереснее играть не себя. Но, работая над любой ролью, каждый актер использует переживания, рожденные его собственным жизненным опытом. Что же до Алены, то… В отличие от нее, для меня всегда на первом месте стоит семья, однако счастье в профессии — это и для семьи счастье.

Ваша семья…

А за кадром или за кулисами я обычный человек. Я — мама двух замечательных детей и… счастлива.

Об «Оттепели» и эпохе

Зрители сравнивают сериал «Актрисы» с «Оттепелью». Оба они — про актеров, и там и там продюсер — Валерий Тодоровский.

Не задумывалась об этом... «Оттепель» — уже классика нашего кино и, кажется, Валерий Тодоровский снимал скорее про эпоху, в которой выросли его (да и наши) родители. А «Актрисы» — это буквально про вчера, в этом сериале гораздо больше современности.

Не кажется ли вам, что и театр, и кино немного измельчали по сравнению с советскими временами? В «Актрисах» нет крупных личностей. Все выглядят приспособленцами.

Я не жила, например, при Станиславском и не работала с Олегом Янковским, но труд актера — это всегда непростое ремесло, полное драм и трагедий. Уверена, что, скажем, у Михаила Ульянова тоже были сложные моменты в жизни. Только у тех, кто ничего не делает, все идет как по маслу. И нет, в фильме герои — не приспособленцы! Там люди, которые любят свое дело и хотят в нем быть лучшими. Да и вообще наша история же не о звездах, не о матерых народных артистах, иначе и название у сериала было бы «Народные актрисы».

«Москвичек пора занести в Красную книгу». Звезда сериала «Актрисы» — о себе, исчезающих москвичках и Федоре Бондарчуке

Фото: предоставлено героиней материала

О Федоре Бондарчуке и Лолите

Знаменитая актриса Ирина Скобцева — мать Федора Бондарчука — говорила в одном интервью, что «Федор, как и его отец, не сидит на стуле во время съемок, а показывает, объясняет». Вам Федор показывал, как играть?

Я считаю, что это очень здорово, когда режиссер понимает, чего он хочет. С таким профессионалом невероятно круто работать. Но нет — Федор не показывал мне, как играть. Он направлял, вдохновлял, превозносил своих актеров. Сьемки проходили с любовью.

Вместе с вами в «Актрисах» снималась певица Лолита Милявская. Какая она вам?

Лолита прекрасная! Я рада знакомству с ней. Она такая… настоящая. Но то, что она глубокая драматическая актриса, стало для меня настоящим открытием.

Молодые люди в саду «Эрмитаж» возле памятника французскому писателю Виктору Гюго

Молодые люди в саду «Эрмитаж» возле памятника французскому писателю Виктору Гюго

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

О Москве и москвичках

Вы москвичка. В каком районе столицы выросли и где живете сейчас?

Да, я коренная москвичка. Выросла в районе Динамо и до сих пор там живу

Ваши любимые места в столице…

Я люблю сад «Эрмитаж», район вокруг своего театра, Бульварное кольцо. А еще очень люблю кататься на велосипеде и на самокате по городу.

Какие качества, на ваш взгляд, характеризуют настоящую москвичку? И есть ли вообще сегодня такое понятие, как москвич?

Москвичек осталось мало. Нас пора занести в Красную книгу! Но это не значит, что новые москвичи — это плохо. Москва тем и прекрасна, что тут динамично бурлит жизнь, перемешивая старое и новое и создавая то, что есть настоящая Москва.

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