«Москвичек пора занести в Красную книгу». Звезда сериала «Актрисы» — о себе, исчезающих москвичках и Федоре Бондарчуке

Об «Актрисах» и семье

Вы сразу же пробовались на роль Алены или были другие варианты?

Вариантов не было. Я сразу же пробовалась на роль Алены, причем сперва были самопробы, а потом уже меня пригласили на пробы с режиссером.

Судя по вашей биографии, Алена — ваш антипод. Она из тех актрис, для которых карьера стоит на первом месте. Вам легче играть героинь, похожих на вас, или противоположностей?