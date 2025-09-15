Москвичи массово бросились скупать iPhone 17

Москва стала лидером по предзаказам нового iPhone 17. О том, что москвичи массово бросились скупать новый гаджет, сообщает «Российская газета» («РГ»).

Продажи смартфона открылись в предыдущую среду, 10 сентября. Последующие пять дней спрос на телефон в России начал активно расти. Помимо российской столицы, в топ любителей новых смартфонов от Apple также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Наиболее популярной моделью стал iPhone 17 Pro Max оранжевого оттенка. Далее по популярности идут серебристый и голубой варианты. А спрос на базовую модель с памятью 256 в этом году в целом оказался в два раза выше, чем на аналогичный iPhone 16 в 2024 году.

Стоимость новой модели на данный момент варьируется от 110 до 152 тысяч рублей, отмечает «Осторожно, Москва».

