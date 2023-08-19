Москвичи массово пожаловались на ночной «зудящий гул»

На «зудящий гул» в ночные и утренние часы массово пожаловались москвичи в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Кто живет в районе Васильевской и 1-й Брестской? Что за странный зудящий гул теперь каждую ночь до утра? Особенно его хорошо слышно на верхних этажах», — написал автор топика.

Другие подписчики сообщества отметили, что тоже слышат странные звуки, но многие из них пока не смогли понять, откуда они идут.

«Могу "утешить" — это не только у вас, но все молчат. Нравится, наверное», «Я уже давно сплю в берушах, иначе невозможно», «У нас тоже пару таких мест поблизости, но что это – непонятно», «У нас так шумят моторы Тишинки», «У нас так шумит вентиляция "Моремании"», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян предупредили о риске появления шума в ушах из-за смартфонов.