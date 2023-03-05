Россиян предупредили о риске появления шума в ушах из-за смартфонов

О риске появления шума в ушах из-за частого использования смартфонов россиян предупредил ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ Елена Байбакова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что негативные последствия могут появится из-за перенапряжения в шее при постоянном наклоне головы.

«Очень часто на шум жалуются молодые люди. Речь о тех, кто находится постоянно в гаджетах, наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает — больше 20 килограммов. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и оно тоже может давать шум, так как мышцы крепятся к области возле ушей», — пояснила специалист, отметив, что в этом случае от неприятных симптомов может помочь массаж, препараты расслабляющего действия и рефлексотерапия.

Кроме того, шум в ушах может появиться и из-за проблем с челюстью и жевательными мышцами, например, из-за дисфункции сустава при удаленном зубе. Также шум в ушах может быть следствием стресса. Его можно лечить с помощью специальных препаратов и антидепрессантов по назначению специалиста.

Ранее, в мае прошлого года, терапевт перечислил частые причины головной боли по утрам.