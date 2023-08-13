Москвичи массово захотели пересесть на электромобили

Каждый третий житель Москвы изъявил желание пересесть на электромобиль. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Группы Ренессанс страхование» и платформы «Авито», которые имеются в распоряжении «Мосленты».

Почти половина из тех, кто хотел бы приобрести электромобиль, — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, жители столицы изъявили желание переоборудовать свою машину в электромобиль. 43 процента опрошенных заявили, что мотивацией для них является экологичность такого вида транспорта, 43 процента отметили низкую стоимость и 37 процентов — безопасность автомобиля на электричестве.

«52 процента опрошенных москвичей готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Больше трети респондентов готовы потратить до 500 тысяч рублей. На более внушительные суммы — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей — решается лишь девять процентов горожан», — говорится в исследовании.

Ранее были определены самые популярные электромобили с пробегом в России.