Москвичи массово захотели пересесть на электромобили
Каждый третий житель Москвы изъявил желание пересесть на электромобиль.
Каждый третий житель Москвы изъявил желание пересесть на электромобиль. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Группы Ренессанс страхование» и платформы «Авито», которые имеются в распоряжении «Мосленты».
Почти половина из тех, кто хотел бы приобрести электромобиль, — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, жители столицы изъявили желание переоборудовать свою машину в электромобиль. 43 процента опрошенных заявили, что мотивацией для них является экологичность такого вида транспорта, 43 процента отметили низкую стоимость и 37 процентов — безопасность автомобиля на электричестве.
«52 процента опрошенных москвичей готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Больше трети респондентов готовы потратить до 500 тысяч рублей. На более внушительные суммы — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей — решается лишь девять процентов горожан», — говорится в исследовании.
Ранее были определены самые популярные электромобили с пробегом в России.