Москвичи начали чаще откликаться на одну вакансию

В России число желающих работать учителями русского и литературы в частных школах к текущему лету выросло на 26 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом заявили аналитики «Авито Работы», пишут «Известия».

Известно, что в Москве с марта по май 2026-го число откликов на вакансии учителей-словесников выросло на 97 процентов год к году, а в Санкт-Петербурге — на 88 процентов.

«Педагоги по русскому и литературе остаются востребованными даже после окончания сезона экзаменов. Больше половины родителей, например, даже летом планируют занятия с репетитором для детей по два-три раза в неделю» — подчеркнул руководитель категории «Обучение» сервиса «Авито Услуги» Игорь Санников.

Кроме того, увеличилось количество вакансий учителей по русскому языку и литературе. Наиболее заметны изменения в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее портал SuperJob составил топ-10 лучших вакансий июня в Москве. Лидером в рейтинге стала позиция сетевого инженера со ставкой в 350 тысяч рублей.