Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Составлен топ-10 лучших вакансий июня в Москве. Его публикует крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob.

Так, лидером в рейтинге стала позиция сетевого инженера со ставкой в 350 тысяч рублей. На второй и третьей строчках с заработной платой от 300 тысяч рублей в месяц расположились стоматолог-терапевт и стоматолог-ортопед. Аналогичный доход обещают травматологу-ортопеду.

280 тысяч рублей предлагают кандидатам на вакансию водителя-экспедитора с категорией Е.

Во вторую пятерку рейтинга вошли директор по качеству, инженер-программист, производитель работ, главный бухгалтер, которым готовы платить от 250 тысяч рублей, а также менеджер по продажам, занимающийся мебелью, со ставкой в 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее абсолютным лидером по зарплате в Москве за месяц стала вакансия старшего электрогазосварщика. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова отметила, что такой специалист может зарабатывать 585 тысяч рублей за вахту.