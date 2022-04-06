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Москвичи организовали бизнес по продаже блюд из работающего «Макдоналдса»

Москвичи организовали бизнес по продаже блюд из работающего «Макдоналдса»
Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы организовали «ситуативный» бизнес по продаже блюд, которые они покупают в одном трех работающих в наши дни «Макдоналдсов» в столице, пишет KP.RU.

Корреспондент издания случайно узнал о таком явлении, увидев в очереди молодых людей, пакующих десятки бургеров в спортивные сумки и рюкзаки. «На доставку! Ситуативный бизнес организовали», — рассказали они.

Москвичи сообщили, что рекламируют свою услугу в социальных сетях и на сервисе «Авито». Как оказалось, сейчас в столице около полусотни предложений подобной доставки из «Макдоналдса». Организаторы бизнеса пишут, что достают санкционную еду по «секретным каналам», однако на деле покупают ее в работающем по франшизе ресторане.

За свои услуги продавцы берут фиксировано 500-1000 рублей, а некоторые накручивают на обычную цену бургера до 100 процентов.

Уточняется, что тремя не закрывшимися в столице ресторанами владеет не сама компания, а бизнес, который выкупил у бренда права работать под этим названием.

Ранее москвич решил продать жетон из «Макдоналдса» за миллиард рублей.

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