Москвичи попали на видео во время пожара в квартире и стали мемом

Жители московского района Богородсское попали на видео во время пожара в квартире. Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», они напомнили известный мем.

На кадрах мужчина и женщина невозмутимо беседуют, сидя на скамейке у подъезда, когда в квартире полыхает пламя. Пользователи предположили, что в такой ситуации владельцам жилья ничего не остается, кроме как смириться с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в момент пожара в родильном доме клинической больницы №29 имени Баумана в родах находились четыре женщины. Медики эвакуировали рожениц в безопасное помещение на втором этаже здания и продолжили оказывать им необходимую помощь.