Москвичи пожаловались на кошмарящего соседей звезду 90-х

Жители Центрального административного округа Москвы жалуются на кошмарящего соседей музыканта и автора песен Павла Кашина. По информации Telegram-канала Mash, звезда 90-х открыл ночной клуб в подвале дома 1895 года постройки. Там певец установил стадионные колонки и пилоны для танцев.

Уточняется, что изначально Кашин выкупил помещение, чтобы продавать там гитары, однако передумал, сделал перепланировку и открыл заведение со стриптизом, баром и площадкой для собственных выступлений.

Соседей это не устроило. Они стали жаловаться на полуголых женщин, громкую музыку и пьяные посиделки во дворе дома. По данным канала, жильцы написали уже пять заявлений в полицию.

В ответ на недовольства музыкант называет местных жителей кретинами и обвиняет в зависти. А на претензии о детях, наблюдающих голые танцы на пилоне, утверждает, что это такой же спорт, как танцы и гимнастика.

