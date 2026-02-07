Силовики сорвали вечеринку сатанистов в московском клубе

В московском клубе Eclipse вечером 7 февраля должен был состояться концерт нескольких групп, играющих музыку в жанре блэк-метал. В ходе мероприятия артисты собирались использовать сатанинскую (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) символику: пентаграммы, перевернутые кресты и прочее, однако силовики помешали проведению концерта, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает издание, представители силовых структур приехали в клуб и прервали концерт. В результате были задержаны десять участников мероприятия и его организатор. Пока неизвестно, предъявлены ли им какие-либо обвинения. В ходе беседы участник одной из группы сообщил правоохранителям, что в основном его коллектив исполняет песни «про морг».

В апреле 2025 года стало известно, что в Москве закрыли клуб, в котором прошла скандальная «голая вечеринка».