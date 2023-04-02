Москвичи признались в страхе потерять работу из-за искусственного интеллекта

18 процентов москвичей в опросе, проведенным сервисом SuperJob, признались в страхе потерять работу из-за искусственного интеллекта, передает радиостанция «Говорит Москва».

Жителей столицы также пугают заявления о закрытости разработок мощных компьютерных систем и общая деградация общества.

При этом 45 процентов респондентов заявили, что их не пугает развитие нейросетей. По их словам, искусственный интеллект помогает упрощать жизнь людей, однако никогда не сможет заменить их в реальной жизни.

При этом быстрое развитие искусственного интеллекта больше пугает женщин, чем мужчин, — 17 процентов против 14 процентов. Более молодое поколение до 35 лет также меньше боится «восстания роботов», чем старшие опрошенные от 45 лет.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет востребованными станут специалисты, способные создавать контент с помощью нейросетей.