Перечислены самые перспективные профессии на ближайшие пять лет

Самые перспективные на российском рынке труда профессии в ближайшие пять лет в разговоре с URA.RU назвал аналитик, директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов.

По его словам, будут востребованы специалисты, которые с помощью нейросетей способны создавать контент. Сегодня программы нейросети используются в образовании, дизайне, в работе с текстами. Будет расти спрос и на специалистов по Big Data, способных анализировать большие массивы данных в маркетинге, финансах и медицине, заявил эксперт.

Кроме того, нужны будут профессионалы в сфере машинного обучения, которые на основе большого количества данных смогут создавать алгоритмы: например, для выявления заболевания на ранних стадиях. Такие эксперты смогут найти работу в медицинской отрасли, экономике или автомобильной промышленности, продолжил собеседник.

Он отметил, что последнее время в России растет интерес к VR/AR-технологиям, в связи с этим будет повышаться и востребованность специалистов, которые с помощью технологий дополненной реальности и скриптинга смогут развивать в стране киберспорт.

Ранее стало известно, что москвичей бесплатно обучат самым востребованным профессиям.