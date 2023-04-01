Москвичи пробежались по улице в нижнем белье и попали на видео

«Красавцы. Но от температуры никуда не убежишь», «Когда баня и раздевалка через дорогу», «Когда уже срок за хулиганство увеличат, так надоели всякие пустоголовые», «У нас на территории района баня стоит, там тоже частенько в труселях до магазина бегают», — прокомментировали юзеры.

Многие предположили, что горожане проиграли спор. Во время их пробежки на улице шел мокрый снег.

Ранее босого мужчину в одних шортах заметили на улице в столице. На голой спине он нес рюкзак, в руке пакет.