Босого мужчину в одних шортах заметили на улице в Москве

Босого мужчину в одних шортах заметили на улице в столице. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах ролика запечатлено, как мужчина прогуливается по одной из столичных улиц босиком. На голой спине он несет рюкзак, в руке пакет. Идет дождь, вокруг видны люди в теплых куртках.