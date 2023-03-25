Босого мужчину в одних шортах заметили на улице в Москве
Опубликовано видео прогулки москвича в одних шортах.
Босого мужчину в одних шортах заметили на улице в столице. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах ролика запечатлено, как мужчина прогуливается по одной из столичных улиц босиком. На голой спине он несет рюкзак, в руке пакет. Идет дождь, вокруг видны люди в теплых куртках.
«Ипотеку оплатил», «Может, жарко человеку», «Парень прилетел из Дубая», «Просто он на пляж идет», «Когда сказал родителям, что будешь жить самостоятельно», «Когда сходил в магазин и оплатил ЖКХ», «Это способ закаливания», «Зарплаты на все "хватает"», «Может, ему лень одеваться, а жена в магазин попросила сгонять», «Ничего вы не понимаете, кроссовки в пакетике, чтобы не промокли», «Экономит на одежде», «Налоги заплатил», «В карты на желание проиграл», «Душ принимает», «Он из Таиланда телепортировался», «Призывает лето», — поупражнялись в юморе фолловеры канала в комментариях под видео.
Ранее в столице возле храма сняли на видео задержание голого мужчины.