Москвичи съели почти 10 тонн греческого йогурта за первое полугодие 2026-го. Об этом пишет Baza со ссылкой на данные «Честного знака».

Согласно сообщению, в первом квартале 2026 года продажи греческого йогурта по всей России выросли на 65,3 процента к тому же периоду прошлого года, во втором — на 63,9. При этом наибольшей популярностью этот продукт пользуется в Москве — за первое полугодие на тысячу жителей столицы было куплено 728 килограмм греческого йогурта.

Еще одним популярным белковым продуктом оказался творог — его продажи в Москве на тысячу человек составили 4119 килограмм.

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