Москвичи возмутились поцелуями в метро

Москвичи раскритиковали поцелуи в общественных местах и предложили принять закон, запрещающий проявлять таким образом чувства принародно. Поводом для обсуждения стала опубликованная в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте» фотография.

На снимке запечатлена влюбленная пара в вагоне метропоезда. Поведение пассажиров возмутило пользователей сети. «Нужно внести закон, чтобы в общественных местах не занимались такими вещами», «Когда стало нормой лобызаться на людях? Пропагандируйте здоровый образ жизни и культурное поведение», «Закон, конечно, не нарушают, но это некультурно делать на людях», «Мы не животные, чтобы проявлять чувства на виду. Всему есть свое место», «Какой позор, в СССР было стыдно в общественном месте целоваться и даже обниматься. Были дружинники и делали замечания», — написали они.

При этом не меньше юзеров поддержали возлюбленных. «Да ладно вам, обычное человеческое чувство», «Завидуем молча», «Целоваться незазорно», «Раньше такое часто было в метро, но никто никуда не выкладывал. Телефоны попроще были. По мне так некультурно фотографировать и выкладывать, а не целоваться», «Мужчина целуется с женщиной. Радоваться за них надо», «Искреннее чувство это хорошо», — ответили защитники пары.

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