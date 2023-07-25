Москвич придумал способ выгула собаки под дождем и возмутил пользователей сети

Москвич оставил привязанную к лавке собаку под дождем и ушел, чем возмутил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«В Бутове мужик не захотел выгуливать собаку под дождем и привязал четвероногого к лавочке», — уточнил автор ролика, снятого из окна многоэтажки. Пес остался на улице один, скулил и метался, вскочил на скамейку, потом спрыгнул с нее и упал, потому что ограничен в движениях поводком.