Москвич придумал способ выгула собаки под дождем и возмутил пользователей сети
Москвич оставил привязанную к лавке собаку под дождем и ушел.
Москвич оставил привязанную к лавке собаку под дождем и ушел, чем возмутил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«В Бутове мужик не захотел выгуливать собаку под дождем и привязал четвероногого к лавочке», — уточнил автор ролика, снятого из окна многоэтажки. Пес остался на улице один, скулил и метался, вскочил на скамейку, потом спрыгнул с нее и упал, потому что ограничен в движениях поводком.
«Заберите у него собаку», «Надо так его самого привязать», «Кто-нибудь, отловите этого мужика и привяжите на ночь», «Себя бы привязал», «Вызвать полицию надо», «Зачем такие люди заводят собак», «Олени разве могут заводить собак?», «Зачем заводить зверя, если гулять с ним не хочешь», — отреагировали пользователи мессенджера.
Ранее кинолог рассказал об уходе за бесшерстными собаками летом.