Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

Салат оливье, селедка под шубой и бутерброды с красной икрой москвичи считают главными блюдами на новогоднем столе. Именно за них отдали больше всего голосов жители столицы в опросе проекта «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Эта тройка — символ праздника для нескольких поколений россиян», – говорится в сообщении. Уточняется, что всего в голосовании приняли участие больше 199 тысяч человек.

Среди холодных закусок москвичи отдали предпочтение тарталеткам с красной икрой, бутербродам со шпротами и бутербродам с селедкой на бородинском хлебе.

Ранее стало известно, что в московском метро начали продавать красную икру. Там появились вендинговые автоматы с красной икрой.